Половина поляків схвалюють роботу президента Навроцького

Роботу польського президента Кароля Навроцького схвально оцінюють 50% громадян.

Як повідомляє RMF24, пише "Європейська правда", про це йдеться у результатах березневого опитування від CBOS.

Станом на березень 2026 року роботу президента Навроцького схвально оцінювали 50% опитаних – як і в лютневому опитуванні.

Негативно її оцінили 38%, на один відсотковий пункт менше, ніж у лютому; кількість тих, хто "не визначився з думкою", зросла з 11 до 12%.

Діяльність Сейму схвально оцінили 31% опитаних, що на 1 пункт менше, ніж у лютому; негативну оцінку дали 53%, "не визначилися" – 16%.

Щодо верхньої палати парламенту, Сенату, відповіді склали 34%, 39% і 27% відповідно.

Довіра до польської армії залишається на високому рівні – 80%, що є невеликим спадом від 82% у вересні 2025 року. Позитивна думка про збройні сили переважає серед усіх соціальних груп та прихильників усіх політсил. Винятком є лише прихильники "Конфедерації Корони Польської" одіозного Гжегожа Брауна, де негативне ставлення помітно вище – на рівні 14%. Для порівняння, серед виборців керівної "Громадянської коаліції", опозиційних "Право і справедливість" та ультраправої "Конфедерації" цей показник не перевищує 3%.

Нагадаємо, останніми темами гострих суперечок між урядом і президентом Польщі стало питання участі у програмі ЄС SAFE (думки польського суспільства також розділилися майже навпіл), та відкрита підтримка Навроцьким прем’єра Угорщини Віктора Орбана, у якого зараз – вирішальний етап передвиборчої кампанії.

У березневому рейтингу довіри президент Кароль Навроцький посів перше місце.