Все менше поляків позитивно оцінюють роботу Туска на посаді прем’єра

Робота прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска продовжує викликати все більше негативу у поляків.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчить опитування IBRiS, дані якого наводить Onet.

Діяльність Дональда Туска у березні позитивно оцінили 37% опитаних. Відбулось зниження цього показника на 1 процентний пункт порівняно з лютим і зниження на 5 процентних пунктів порівняно з січнем.

Лише 13% опитаних висловилися про його роботу "однозначно добре".

Негативну думку про роботу Туска у кріслі глави уряду висловили 57% респондентів (35% обрали відповідь: "категорично погано"). Відповідь "не знаю/важко сказати" надали 6% опитаних.

Дослідження було проведено на замовлення PAP 27–28 березня 2026 року методом CATI на вибірці, що налічувала 1067 дорослих поляків.

Варто зазначити, що роботу польського президента Кароля Навроцького схвально оцінюють 50% громадян.

У березневому рейтингу довіри президент Кароль Навроцький посів перше місце серед польських політиків.