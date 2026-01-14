Литва очікує на перші батареї HIMARS у 2026 році

Начальник Генерального штабу Литви Раймундас Вайкшнорас заявив, що країна очікує отримати перші батареї ракетної системи HIMARS цього року.

Про це він оголосив у середу, 14 січня, під час спілкування із журналістами у Вільнюсі, цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як відомо, наприкінці 2021 року Литва підписала угоду з США на суму $495 млн про придбання восьми систем HIMARS.

"Ми очікуємо, що перші батареї HIMARS прибудуть цього року, разом із NASAMS, а також деякими додатковими видами зброї та боєприпасами", – заявив Вайкшнорас.

Спочатку планувалося, що перші поставки надійдуть до країни у 2025 році. Збройні сили Литви очікують, що системи досягнуть повної оперативної готовності до 2027 року.

Як зазначив мовник, Литва вже отримала свою першу батарею середньої дальності протиповітряної оборони NASAMS. Поставка другої батареї має розпочатися в першому кварталі 2026 року і завершитися до 2027 року, а третя батарея очікується у 2028 році.

Наприкінці грудня писали, що Литва підписала контракт зі шведською компанією SAAB, який передбачає придбання ракетних систем Bolide на суму 320 млн євро.

Також стало відомо, що Іспанія розгорнула в Литві системи Crow, призначені для виявлення, моніторингу та нейтралізації ворожих дронів.