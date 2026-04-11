WSJ: розвідку США непокоїть підземний ракетний арсенал Ірану

Іран досі має у своєму арсеналі тисячі балістичних ракет, які він може застосувати, вивівши пускові установки з підземних сховищ, свідчить оцінка американської розвідки.

Про це виданню The Wall Street Journal розповіли посадовці США, знайомі з цією оцінкою, повідомляє "Європейська правда".

Ці оцінки з’явилися на тлі зусиль США щодо закріплення перемир’я, яке б повністю відкрило Ормузьку протоку, а також захистило Іран, американські війська та держави Близького Сходу від подальших атак.

Деякі американські посадовці висловили занепокоєння, що Іран використає перерву в бойових діях для відновлення частини свого ракетного арсеналу.

Зокрема, у звітах американських розвідувальних відомств йдеться, що Іран може відновити частину своїх ракетних сил.

Хоча американські офіційні особи заявляють, що більш ніж половина іранських пускових установок була знищена, пошкоджена або заблокована під землею, багато з тих установок, що залишилися, можна відремонтувати або витягнути з підземних комплексів.

Запаси ракет Ірану також скоротилися приблизно наполовину під час конфлікту, проте країна зберігає тисячі балістичних ракет середньої та малої дальності, які можна вивести з укриття або підняти з підземних об’єктів, заявили американські та ізраїльські посадовці.

Джерела видання розповіли, що Іран має значно менше 50% ударних дронів, які були у нього на початку війни, оскільки багато з них було витрачено під час конфлікту, а об’єкти з виробництва зброї в Тегерані зазнали атак з боку США та Ізраїлю.

Однак, вказують співрозмовники, режим може придбати подібні системи у Росії.

Крім того, Іран також все ще має невеликий запас крилатих ракет, які можуть бути використані для ударів по кораблях у Перській затоці або американських військах.

Як зазначено, обмеження майбутніх військових можливостей Ірану залежатиме не тільки від загрози нових атак з боку американських та ізраїльських сил, а й від санкцій та експортного контролю.

Однією з вимог Ірану щодо припинення конфлікту є скасування всіх первинних та вторинних санкцій, які карають країни, що ведуть бізнес з Іраном.

Нагадаємо, 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

Крім того, США й Іран проводять переговори у Пакистані, які покликані встановити остаточний мир.

Раніше глава Пентагону Піт Гегсет говорив, що США можуть завдати повторних ударів по Ірану, якщо той використає перемир’я для перегрупування своїх сил.