Глава Пентагону пригрозив Ірану новими ударами

Глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що США можуть завдати повторних ударів по Ірану, якщо той використає перемир’я для перегрупування своїх сил.

Заяву очільника Пентагону наводить телеканал Sky News, повідомляє "Європейська правда".

У Гегсета спитали, чи існує ризик того, що Іран скористається перемир’ям як можливістю "переозброїтися, перегрупуватися та передислокувати системи озброєння й засоби ППО".

У відповідь він зазначив, що Центральне командування США стежитиме за ситуацією і має низку варіантів реагування, які воно готове застосувати проти обґрунтованих військових цілей.

"Чим більше Іран діє, чим більше він переміщує війська, чим більше він розміщує війська на місці, тим легше нам зараз їх виявити. Пам'ятайте, ми можемо спостерігати, ми можемо бачити... Тож якщо вони спробують передислокуватися, вони просто створять для нас зручні військові цілі для удару, якщо приймуть неправильне рішення", – попередив Гегсет.

Нагадаємо, 8 квітня президент США Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати та Іран прийняли пропозицію Пакистану щодо припинення вогню на два тижні.

В Ірані підтвердили свою згоду на припинення вогню та оголосили про наміри відкрити Ормузьку протоку на період дії перемир’я.

Повідомляли, що перші прямі переговори Ірану та США щодо подальшого мирного врегулювання заплановано провести 10 квітня в Ісламабаді.