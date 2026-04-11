WSJ: разведка США обеспокоена подземным ракетным арсеналом Ирана

Иран по-прежнему располагает в своём арсенале тысячами баллистических ракет, которые он может применить, выведя пусковые установки из подземных хранилищ, свидетельствует оценка американской разведки.

Об этом изданию The Wall Street Journal рассказали официальные лица США, знакомые с этой оценкой, сообщает "Европейская правда".

Эти оценки появились на фоне усилий США по закреплению перемирия, которое полностью открыло бы Ормузский пролив, а также защитило Иран, американские войска и государства Ближнего Востока от дальнейших атак.

Некоторые американские чиновники выразили обеспокоенность тем, что Иран воспользуется перерывом в боевых действиях для восстановления части своего ракетного арсенала.

В частности, в отчетах американских разведывательных ведомств говорится, что Иран может восстановить часть своих ракетных сил.

Хотя американские официальные лица заявляют, что более половины иранских пусковых установок было уничтожено, повреждено или заблокировано под землей, многие из оставшихся установок можно отремонтировать или извлечь из подземных комплексов.

Запасы ракет Ирана также сократились примерно наполовину во время конфликта, однако страна сохраняет тысячи баллистических ракет средней и малой дальности, которые можно вывести из укрытий или поднять из подземных объектов, заявили американские и израильские чиновники.

Источники издания рассказали, что у Ирана осталось значительно меньше 50% ударных дронов, которые были у него в начале войны, поскольку многие из них были израсходованы во время конфликта, а объекты по производству оружия в Тегеране подверглись атакам со стороны США и Израиля.

Однако, отмечают собеседники, режим может приобрести подобные системы у России.

Кроме того, Иран также все еще имеет небольшой запас крылатых ракет, которые могут быть использованы для ударов по кораблям в Персидском заливе или американским войскам.

Как отмечается, ограничение будущих военных возможностей Ирана будет зависеть не только от угрозы новых атак со стороны американских и израильских сил, но и от санкций и экспортного контроля.

Одним из требований Ирана по прекращению конфликта является отмена всех первичных и вторичных санкций, которые налагаются на страны, ведущие бизнес с Ираном.

Напомним, 8 апреля президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты и Иран приняли предложение Пакистана о прекращении огня на две недели.

Кроме того, США и Иран ведут переговоры в Пакистане, призванные установить окончательный мир.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет говорил, что США могут нанести повторные удары по Ирану, если тот воспользуется перемирием для перегруппировки своих сил.