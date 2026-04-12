В Угорщині зберігається висока явка на виборах: майже 38% виборців уже проголосували

Станом на 11:00 12 квітня у парламентських виборів в Угорщині явка виборців становить майже 38%.

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

Раніше, о 09:00, явка сягала 16,89%, тоді як о 7:00 ранку – 3,46%. Станом на 11:00 явка складає 37,98%.

Для порівняння, на попередніх виборах чотири роки тому показники були нижчими, а нинішня ранкова активність майже вдвічі перевищує тодішній рівень.

У 2002 році, під час виборів із найвищою зафіксованою явкою, у другому турі станом на 11:00 голосували 30,27% виборців.

Аналітик Матяш Боді із Választási Földrajz назвав показник станом на 11:00 ключовим індикатором перебігу виборів. Раніше він прогнозував, що загальна явка може сягнути 75–80%.

ЗМІ публікують світлини із місць голосування. Наприклад, у Будапешті, як свідчать фото, люди шикуються у черги, аби проголосувати на виборах.

Фото: Telex

Вранці 12 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що привітає голову опозиційної "Тиси" у разі його перемоги.

