В Венгрии сохраняется высокая явка на выборах: почти 38% избирателей уже проголосовали

По состоянию на 11:00 12 апреля явка избирателей на парламентских выборах в Венгрии составляет почти 38%.

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

Ранее, в 09:00, явка достигала 16,89%, тогда как в 7:00 утра – 3,46%. По состоянию на 11:00 явка составляет 37,98%.

Для сравнения, на предыдущих выборах четыре года назад показатели были ниже, а нынешняя утренняя активность почти вдвое превышает тогдашний уровень.

В 2002 году, во время выборов с самой высокой зафиксированной явкой, во втором туре по состоянию на 11:00 проголосовали 30,27% избирателей.

Аналитик Матяш Боди из Választási Földrajz назвал показатель по состоянию на 11:00 ключевым индикатором хода выборов. Ранее он прогнозировал, что общая явка может достичь 75–80%.

СМИ публикуют фотографии с избирательных участков. Например, в Будапеште, как свидетельствуют фото, люди выстраиваются в очереди, чтобы проголосовать на выборах.

Утром 12 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поздравит лидера оппозиционной "Тисы" в случае его победы.

