Орбан заявив, що привітає голову опозиційної "Тиси" у разі його перемоги

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відповів, чи привітає свого опонента Петера Мадяра з опозиційної партії "Тиса", якщо він виграє на виборах.

Про це він сказав у неділю, 12 квітня, цитує Telex, пише "Європейська правда".

В Орбана запитали, чи привітає він Мадяра у разі перемоги.

"Так, я завжди дотримуюся цивілізаційних норм", – відповів угорський прем’єр.

А на запитання про те, яким буде його перший крок наступного дня у разі перемоги на виборах, Орбан відповів, що "подякує активістам, які мобілізували країну".

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

Станом на 09:00 за місцевим часом, явка на парламентських виборах в Угорщині складає 16,89%. Ще у 2022 році відповідний показник складав 10,31%.

