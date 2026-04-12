Явка на виборах в Угорщині перевищила показники попередніх років

У першу годину парламентських виборів в Угорщині зафіксовано суттєве зростання явки виборців.

Про це пише 444!, передає "Європейська правда".

Як відомо, вранці 12 квітня о 06:00 по всій Угорщині відкрилися дільниці для голосування у парламентських виборах.

Як зазначається, станом на 7:00 на виборчих дільницях проголосували 260 556 громадян (3,46%), що на 120 889 більше, ніж за аналогічний період на виборах 2022 року, коли участь взяли 139 667 виборців (1,82%).

Також це перевищує показники 2002 року, коли за цей час проголосувало 2% виборців.

Це зростання є особливо примітним, оскільки за останні чотири роки кількість зареєстрованих виборців зменшилася на 166 115 осіб через скорочення населення в Угорщині.

ОНОВЛЕНО О 10:47. Станом на 09:00 за місцевим часом, явка на парламентських виборах в Угорщині складає 16,89%. Ще у 2022 році відповідний показник складав 10,31%.

Останні опитування перед парламентськими виборами в Угорщині показують, що опозиційна партія "Тиса" Петера Мадяра випереджає "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана на 9, 11 та 13 відсоткових пунктів у різних категоріях.

