У Нідерландах угорці стоять у чергах годинами, щоб проголосувати на виборах

У нідерландському місті Гаага сформувалися довгі черги угорських виборців, які прагнуть проголосувати на парламентських виборах.

Про це пише Telex, передає "Європейська правда".

Як зазначається, Гаага – один із ключових центрів голосування за кордоном, адже у цьому нідерландському місті проживає друга за чисельністю громада виборців з Угорщини, а для участі у виборах зареєструвалися понад 6 тисяч осіб.

Станом на 10:00 явка на дільниці досягла 25%. Виборці змушені чекати у черзі в парку позаду будівлі готелю, де організовано голосування, а також з іншого боку локації.

За оцінками, час очікування становить близько двох годин.

Як писали, станом на 11:00 12 квітня у парламентських виборів в Угорщині явка виборців становить майже 38%.

Вранці 12 квітня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що привітає голову опозиційної "Тиси" у разі його перемоги.

Детально про передвиборчу ситуацію в Угорщині – у новій статті Зміна влади або революція? Чи готова Угорщина до фальсифікації виборів та що буде з Орбаном.

Або дивіться відео: Вибори або революція? Який шлях обере для Угорщини Віктор Орбан