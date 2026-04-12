В Нидерландах венгры часами стоят в очередях, чтобы проголосовать на парламентских выборах

В нидерландском городе Гаага выстроились длинные очереди венгерских избирателей, желающих проголосовать на парламентских выборах.

Об этом пишет Telex, передает "Европейская правда".

Как отмечается, Гаага – один из ключевых центров голосования за рубежом, ведь в этом нидерландском городе проживает вторая по численности община избирателей из Венгрии, а для участия в выборах зарегистрировались более 6 тысяч человек.

По состоянию на 10:00 явка на участке достигла 25%. Избиратели вынуждены ждать в очереди в парке за зданием отеля, где организовано голосование, а также с другой стороны локации.

По оценкам, время ожидания составляет около двух часов.

Как сообщалось, по состоянию на 11:00 12 апреля на парламентских выборах в Венгрии явка избирателей составляет почти 38%.

Утром 12 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поздравит лидера оппозиционной "Тисы" в случае его победы.

Подробнее о предвыборной ситуации в Венгрии – в новой статье Смена власти или революция? Готова ли Венгрия к фальсификации выборов и что будет с Орбаном.

Или смотрите видео: Выборы или революция? Какой путь выберет для Венгрии Виктор Орбан