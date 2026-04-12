На пляжі в Естонії знайшли фрагмент українського дрона

У неділю вранці в Естонії місцевий житель виявив у Ляене-Вірумаа на пляжі Кальві уламок дрона.

Про це, як передає "Європейська правда", повідомляє ERR.

Речниця Поліції безпеки (КаПо) Марта Тууль повідомила, що йдеться не про падіння безпілотника, а про уламок крила, який море винесло на пляж Кальві.

"Місцевий житель знайшов його сьогодні вранці", – сказала Тууль.

За попередньою оцінкою, знахідка є частиною українського дрона.

Оскільки наразі тривають слідчі дії, КаПо поки не може надати додаткову інформацію про те, що сталося.

Як писала "Європейська правда", під час серії ударів України по російських портах довкола Санкт-Петербурга наприкінці березня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії та Фінляндії.

В Естонії 31 березня знову знайшли заблукалий український безпілотник, що розбився там, всього повітряний простір могли порушити близько десятка апаратів.

В МЗС України перепросили перед державами Балтії та Фінляндією за ці випадки та зазначили, що це, найімовірніше, наслідок впливу російських засобів РЕБ.