Україна перепросила у країн Балтії за інциденти з дронами

Україна офіційно перепрошує у жителів країн Балтії у зв’язку з інцидентами минулого тижня, коли українські безпілотники залетіли на території трьох країн.

Про це речник МЗС України Георгій Тихий сказав в ексклюзивному коментарі Delfi, передає "Європейська правда".

"Україна не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії", – сказав Тихий.

Він наголосив, що Україна перебуває в постійному контакті зі своїми друзями з країн Балтії – Естонії, Латвії та Литви – щодо інцидентів, пов'язаних із падінням безпілотників на їхню територію.

"Обставини цих інцидентів протягом деякого часу розслідувалися. Я знову заявляю, що Україна ніколи не спрямовувала і не могла б спрямувати дрони в бік країн Балтії", – сказав речник МЗС.

Українська сторона проаналізувала обставини інцидентів, повідомив Тихий. "Ми дійшли висновку, що в деяких випадках відхилення від курсу були викликані російськими системами радіоелектронної боротьби", – сказав він.

Україна офіційно перепрошує у жителів країн Балтії у зв'язку з цими інцидентами. "Ми щиро перепрошуємо наших друзів в Естонії, Латвії та Литві за ці події. Запевняю вас, що ми і наші балтійські союзники поділяємо переконання, що у цих інцидентів і загроз, з якими стикаються всі наші країни, є одна причина: російська агресія проти України", – наголосив Георгій Тихий.

Під час серії ударів України по російських портах довкола Петербурга минулого тижня кілька безпілотників "заблукали" на територію країн Балтії, два розбилися в Латвії та Естонії. Перед тим дрон розбився у Литві.

29 березня безпілотники, щонайменше один з яких був українським, порушили повітряний простір на південному сході Фінляндії. В МЗС заявили, що перепросили у фінської сторони через інцидент.