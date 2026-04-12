На пляже в Эстонии нашли фрагмент украинского дрона

В воскресенье утром в Эстонии местный житель обнаружил в Ляэне-Вирумаа на пляже Кальви обломок дрона.

Об этом, как передает "Европейская правда", сообщает ERR.

Пресс-секретарь Полиции безопасности (КаПо) Марта Тууль сообщила, что речь идет не о падении беспилотника, а об обломке крыла, который море вынесло на пляж Кальви.

"Местный житель нашел его сегодня утром", – сказала Тууль.

По предварительной оценке, находка является частью украинского дрона.

Поскольку в настоящее время продолжаются следственные действия, КаПо пока не может предоставить дополнительную информацию о том, что произошло.

Как писала "Европейская правда", во время серии ударов Украины по российским портам вокруг Санкт-Петербурга в конце марта несколько беспилотников "заблудились" на территории стран Балтии и Финляндии.

В Эстонии 31 марта снова нашли заблудившийся украинский беспилотник, который разбился там, всего воздушное пространство могли нарушить около десятка аппаратов.

В МИД Украины принесли извинения странам Балтии и Финляндии за эти случаи и отметили, что это, скорее всего, следствие воздействия российских средств РЭБ.