У Швеції оштрафували капітана балкера за забруднення Балтійського моря

Капітан балкерного судна Hui Yuan визнав порушення екологічного законодавства Швеції після інциденту в Балтійському морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SVT.

У неділю вранці берегова охорона піднялася на борт судна біля міста Істад за підозрою у порушеннях екологічного законодавства. Це сталося після того, як літак берегової охорони виявив, що балкер під прапором Панами скидав у море залишки вугілля.

"Ми вже допитали капітана, і він визнає, що скоїв ці злочини через недбалість", – каже Хокан Андерссон, старший прокурор у Національному підрозділі з питань екології та охорони праці.

Покаранням стало 50 добових штрафів по 500 крон кожен.

"Це забруднення, яке змивається з судна у воду, і ми не хочемо, щоб воно потрапляло в нашу економічну зону, оскільки в довгостроковій перспективі це може мати негативні наслідки для навколишнього середовища", – сказав Андерссон.

Судно, яке прямувало з Росії до Лас-Пальмаса в Іспанії, після огляду було затримано біля Істада. Незабаром після 13:00 Hui Yuan зміг покинути Швецію після внесення грошової застави за штраф.

"Судноплавні компанії повинні знати, що шведські органи влади співпрацюють для підтримання порядку на морі. Ми діємо з метою підвищення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища. Якщо є підозріле судно, ми втручаємося з урахуванням існуючих умов", – зазначає Даніель Стенлінг, заступник начальника оперативного відділу Берегової охорони.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

Вранці у п’ятницю, 3 квітня, берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер, який підозрюють у спричиненні розливу нафти у Балтійському морі.