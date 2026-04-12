В Швеции оштрафовали капитана балкера за загрязнение Балтийского моря

Капитан балкерного судна Hui Yuan признал нарушение экологического законодательства Швеции после инцидента в Балтийском море.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SVT.

В воскресенье утром береговая охрана поднялась на борт судна возле города Истад по подозрению в нарушениях экологического законодательства. Это произошло после того, как самолет береговой охраны обнаружил, что балкер под флагом Панамы сбрасывал в море остатки угля.

"Мы уже допросили капитана, и он признает, что совершил эти преступления по неосторожности", – говорит Хокан Андерссон, старший прокурор в Национальном подразделении по вопросам экологии и охраны труда.

Наказанием стали 50 суточных штрафов по 500 крон каждый.

"Это загрязнение, которое смывается с судна в воду, и мы не хотим, чтобы оно попадало в нашу экономическую зону, поскольку в долгосрочной перспективе это может иметь негативные последствия для окружающей среды", – сказал Андерссон.

Судно, которое направлялось из России в Лас-Пальмас в Испании, после досмотра было задержано у Истада. Вскоре после 13:00 Hui Yuan смогло покинуть Швецию после внесения денежного залога за штраф.

"Судоходные компании должны знать, что шведские власти сотрудничают для поддержания порядка на море. Мы действуем с целью повышения безопасности на море и защиты окружающей среды. Если есть подозрительное судно, мы вмешиваемся с учетом существующих условий", – отмечает Даниэль Стенлинг, заместитель начальника оперативного отдела Береговой охраны.

