Швеція затримала судно, яке підозрюють у забруднені Балтійського моря

Під час патрулювання у Балтійському морі літак шведської берегової охорони виявив балкер, який, за попередніми даними, скидав у море вугільні відходи.

Про це повідомила шведська берегова охорона, пише "Європейська правда".

Мова йде про балкер "Hui Yuan", який зареєстрований у Панамі. Як зазначається, він нещодавно прибув із Росії та прямував до Лас-Пальмаса в Іспанії.

За попередніми даними, балкер міг скидати у море вугільні відходи. Це може бути порушенням шведського Кодексу про охорону навколишнього середовища.

Фото: Берегова охорона Швеції

Огляд судна було проведено в районі поблизу узбережжя Істада близько 08:00 ранку в неділю, 12 квітня. Операцію здійснила берегова охорона спільно з представниками шведської прокуратури на борту патрульного судна KBV 003.

Заступник керівника оперативного відділу берегової охорони Даніель Стенлінг наголосив, що шведські служби діють узгоджено для забезпечення порядку на морі та захисту довкілля.

За фактом інциденту розпочато попереднє розслідування. Прокурор уже ухвалив рішення про проведення допитів. Підозра стосується порушення екологічного законодавства.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

Вранці у п’ятницю, 3 квітня, берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер, який підозрюють у спричиненні розливу нафти у Балтійському морі.