Швеція затримала підсанкційний танкер через розлив нафти в Балтійському морі

Вранці у п’ятницю, 3 квітня, берегова охорона Швеції затримала підсанкційний танкер, який підозрюють у спричиненні розливу нафти у Балтійському морі.

Про це йдеться в офіційній заяві берегової охорони, пише "Європейська правда".

Йдеться про танкер Flora 1, який підозрюють у спричиненні розливу нафти в Балтійському морі на схід від острова Готланд.

Як зазначається, вранці 2 квітня літак берегової охорони країни виявив розлив нафтопродуктів на схід від острова Готланд. На той момент пляма розливу простягалася на 12 кілометрів.

Прокуратура проводить попереднє розслідування щодо ймовірних екологічних злочинів.

"У зв’язку з цим виявленням було встановлено, що судно перебуває у списку санкцій ЄС, і що навколо нього існує низка нез’ясованих обставин, зокрема щодо статусу його прапора", – йдеться у заяві.

Судно прямувало з порту у Фінській затоці з невідомим пунктом призначення.

Берегова охорона доставила судно, на борту якого перебуває 24 людини, до причалу біля міста Істад. Операція проводилася у співпраці з поліцією.

"Ми вживаємо заходів, коли виявляємо розлив. Це результат нашого посиленого морського нагляду, який ми здійснюємо через погіршення ситуації з безпекою в регіоні Балтійського моря", – сказав заступник начальника оперативного управління берегової охорони Даніель Стенлінг.

22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

20 березня стало відомо, що Франція за підтримки Великої Британії затримала у Середземному морі судно Deyna, яке належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

26 березня Збройним силам Британії дозволили абордаж суден "тіньового флоту" РФ у британських водах.