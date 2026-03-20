Франція затримала ще один танкер "тіньового флоту" РФ

Президент Франції Емманюель Макрон повідомив про затримання у Середземному морі судна Deyna, який належить до "тіньового флоту" танкерів Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", він написав у мережі X.

Це вже другий танкер російського "тіньового флоту", затриманий французькими військовими.

За даними морської префектури Франції, танкер йшов під прапором Мозамбіку і прямував із російського Мурманська.

Операцію із затримання провели на підставі статті 110 Конвенції Організації Об'єднаних Націй з морського права. Судно підозрюється у використанні фальшивого прапора.

Зазначається, що операцію провели спільно з Великою Британією. Нині військові супроводжують танкер на місце стоянки, де на нього чекають додаткові перевірки.

Президент Франції у своєму повідомленні наголосив, що це є свідченням того, що війна в Ірані не відвертає увагу Парижа від підтримки України.

Nous gardons le cap.



La Marine française a arraisonné ce matin en Méditerranée un nouveau bateau de la flotte fantôme, le Deyna.



La guerre en Iran ne détournera pas la France du soutien à l’Ukraine où la guerre d’agression de la Russie se poursuit.… pic.twitter.com/ZylRHZ8zHw – Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 20, 2026

"Ці кораблі, які обходять міжнародні санкції та порушують морське право, є військовими спекулянтами. Вони прагнуть накопичити прибуток та фінансувати воєнні зусилля Росії. Ми цього не допустимо", – написав Макрон.

Нагадаємо, 22 січня Франція за підтримки Британії затримала танкер Grinch минулого тижня неподалік берегів Іспанії – після перевірки документів, які підтвердили підозри щодо фальшивого прапора судна. Танкер належить до "тіньового флоту" Росії та перебуває під санкціями ЄС та Британії.

Пізніше президент України Володимир Зеленський заявив, що його французький колега Емманюель Макрон сказав йому про плани відпустити танкер через вимоги законодавства.

Нагадаємо, Зеленський вважає доречним модернізувати європейське законодавство, щоб можна було не лише затримувати, а й конфісковувати танкери, які перевозять російську нафту.

ЗМІ повідомляли, що країни Європи обговорюють можливість захоплення танкерів "тіньового флоту" Росії.