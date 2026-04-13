У Будапешті влаштували масову вечірку на вулицях через історичну поразку Орбана

В угорській столиці Будапешті, яка у роки правління Віктора Орбана залишалась переважно опозиційною, після його поразки на виборах 12 квітня влаштували спонтанні масові святкування.

Після того, коли перші підрахунки результатів голосування не залишили сумнівів щодо абсолютної перемоги опозиційної "Тиси", тисячі людей влаштували святкування на вулицях Будапешта.

У ЗМІ публікують фотографії заповнених людьми вулиць з національними прапорами.

Нагадаємо, вже за кілька годин після закриття виборчих дільниць прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Зауважимо, підрахунок голосів в Угорщині до фінального результату може тривати ще майже тиждень – через особливості виборчої системи, зокрема "відкладений у часі" підрахунок голосів виборців, які голосували не за місцем прописки. Проте із вже визначеними результатами щодо загального підсумку виборів не залишається сумнівів.

Ще донедавна поразка Орбана і впевнена перемога "Тиси", не кажучи про конституційну більшість, не виглядала гарантованим сценарієм. Можливість отримати таку перевагу з’явилися після того, як стало відомо про дії урядовців, що можуть бути державною зрадою на користь Росії. Детально – у статті "Орбан йде до поразки".

Читайте також про останні зміни в Угорщині у статті "Орбан "відпускає" Україну. Як лідер Угорщини перед поразкою приглушив антиукраїнську істерію"