В венгерской столице Будапеште, которая в годы правления Виктора Орбана оставалась преимущественно оппозиционной, после его поражения на выборах 12 апреля устроили спонтанные массовые празднования.

Об этом сообщает 444.hu, пишет "Европейская правда".

После того, когда первые подсчеты результатов голосования не оставили сомнений относительно абсолютной победы оппозиционной "Тисы", тысячи людей устроили празднование на улицах Будапешта.

В СМИ публикуют фотографии заполненных людьми улиц с национальными флагами.

Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" получила во главе с Петером Мадьяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.

Заметим, подсчет голосов в Венгрии до финального результата может длиться еще почти неделю – из-за особенностей избирательной системы, в частности "отложенный во времени" подсчет голосов избирателей, которые голосовали не по месту прописки. Однако с уже определенными результатами относительно общего итога выборов не остается сомнений.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря о конституционном большинстве, не выглядела гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появились после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России.

