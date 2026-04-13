Петер Мадяр вимагає від Орбана піти у відставку невідкладно

Лідер партії "Тиса", що виграла вибори в Угорщині з величезним відривом від суперників, заявив, що уряд Орбана має невідкладно скласти повноваження.

Про це він заявив на мітингу своїх прибічників на березі Дунаю, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Петер Мадяр вийшов до виборців після того, як попередній підрахунок засвідчив, що його партія гарантовано отримує дві третини голосів, вже забезпечила собі відрив, який із подальшим підрахунком лише зростає.

Це дало Мадяру можливість не лише оголосити про свою перемогу, а й запевнити прибічників у тому, що його партія буде здатна "перезавантажити" Угорщину. "Тиса та Угорщина виграли вибори. З великим, величезним відривом, – заявив він. – Ми будемо мати дві третини у парламенті, і це дозволить нам провести легке перетворення, яке також буде мирним.

Як розповідала раніше "Європейська правда", в угорській політичній системі дві третини голосів є необхідною умовою для проведення великої кількості кадрових змін.

Втім, Мадяр вважає, що Орбан повинен епердати керівництво країною, не очікуючи на завершення усіх процесів.

"Я закликаю Уряд до відставки. Нам потрібен перехідний уряд", – заявив Мадяр. Згодом повторив це: "Закликаю уряд: треба залишити свій офіс"

Також Мадяр попросив урядових функціонерів координувати свої дії із наступною владою: "Якщо ви хочете ухвалити рішення – ви знаєте мій номер, наберіть мене і порадьтеся"

Як повідомляла "Європейська правда", партія Мадяра гарантувала собі конституційну більшість у парламенті.

При цьому чинний прем’єр Віктор Орбан визнав поразку на виборах і погодився на передачу влади своєму наступнику.

