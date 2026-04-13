Венгерские медиа обратили внимание на исчезновение главы МИД Сийярто, работавшего на россиян

В венгерских СМИ обратили внимание на отсутствие министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в публичном пространстве с того момента, как стало известно об историческом поражении партии Виктора Орбана на выборах.

Как сообщает "Европейская правда", это заметили, в частности, 444.hu.

Журналисты заметили, что Сийярто не было рядом с Орбаном, когда он публично признал поражение на выборах. Также он более 16 часов "молчит" в соцсетях – последнее сообщение в Facebook было около 16:00 в воскресенье с призывом к сторонникам "Фидес" проголосовать.

Утром он делился, как вместе с женой проголосовал на выборах.

Напомним, Сийярто оказался в эпицентре критики в адрес Орбана и команды после "слива" в журналистских расследованиях его разговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и обвинений в том, что он сливал России конфиденциальные детали переговоров на встречах ЕС.

Напомним, через несколько часов после закрытия избирательных участков в Венгрии в воскресенье премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром сформирует единоличное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.

Еще недавно поражение Орбана и уверенная победа "Тисы", не говоря уже о конституционном большинстве, не выглядели гарантированным сценарием. Возможность получить такое преимущество появились после того, как стало известно о действиях чиновников, которые могут быть государственной изменой в пользу России.