"Підслуховувати – це гріх": Лавров відреагував на злив його розмови з Сійярто

Міністр закордонних справ РФ Сергєй Лавров прокоментував появу у ЗМІ зливів його телефонної розмови з угорським колегою Петером Сійярто, в ході якої той ділився конфіденційними даними.

Як повідомляє "Європейська правда", про це глава МЗС РФ заявив у спілкуванні зі ЗМІ.

Його запитали про заяву речниці Єврокомісії Паули Піньо, яка назвала інформацію про контакти Лаврова та Сійярто свідченням можливої координації між Москвою та Будапештом, що ставить під загрозу безпеку та інтереси ЄС.

"Звичайно, ще батьки мали б навчити нинішніх європейських ньюсмейкерів, що підслуховувати – гріх. А якщо вже підслухав щось, що викриває тебе самого, – тим більше краще мовчати й не ганьбитися", – відповів російський міністр.

Лавров стверджує, що в його обговореннях із Сійярто йшлося переважно про захист законних прав угорців в Україні.

Як повідомляла "Європейська правда", медіапроєкт Vsquare опублікував нові деталі розмов між главою МЗС Угорщини Петером Сійярто та главою МЗС РФ Сергєєм Лавровим, які підтверджують, що угорські вето проти України у ЄС координувалися з Росією.

У попередній частині розслідування йшлося, зокрема, про те, що Сійярто на прохання Лаврова добивався виключення із санкційного списку ЄС родички російського олігарха Алішера Усманова.

Нещодавно злили також деталі розмови прем’єр-міністра Угорщини Віктором Орбаном з очільником Кремля Владіміром Путіним, яка відбулася восени 2025 року.

У дружніх до України європейських столицях назвали виявлені факти координації між Будапештом та Москвою обурливими і такими, що ставлять під загрозу європейську безпеку.