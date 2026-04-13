Президент та очільниця МЗС Фінляндії поговорили із Зеленським

Президент Фінляндії Александр Стубб з очільницею фінського МЗС увечері 12 квітня провели розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Стубб зазначив, що у неділю вони з міністеркою закордонних справ Еліною Валтонен разом провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Kävimme yhdessä ulkoministeri @elinavaltonen kanssa hyvän puhelinkeskustelun presidentti @ZelenskyyUa kanssa.



Keskustelimme Ukrainan rintamatilanteesta, presidentti Zelenskyin matkasta Persianlahdelle ja Ukrainan puolustuksen tukemisesta. – Alexander Stubb (@alexstubb) April 12, 2026

"Ми говорили про ситуацію на фронті, поїздку Зеленського у країни Перської затоки та підтримку оборони України", – коротко розповів він.

Зеленський зі свого боку поки не повідомляв про розмову.

Нагадаємо, у суботу на південному сході Фінляндії виявили ще один безпілотник – ймовірно, ще один "заблукалий" український з-поміж тих, якими атакували порти довкола Санкт-Петербурга.

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо закликав громадян не хвилюватися, та водночас закликав Україну зробити усе можливе, щоб такі випадки не повторювались. Офіційний Київ раніше перепросив країни Балтії і Фінляндію у зв'язку із "заблукалими" БпЛА.

Після перших інцидентів на південному сході Фінляндії розгорнули додаткові радіолокаційні системи.