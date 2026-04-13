Президент та очільниця МЗС Фінляндії поговорили із Зеленським

Новини — Понеділок, 13 квітня 2026, 10:18 — Марія Ємець

Президент Фінляндії Александр Стубб з очільницею фінського МЗС увечері 12 квітня провели розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

Як повідомляє "Європейська правда", про це він розповів у своєму X.

Стубб зазначив, що у неділю вони з міністеркою закордонних справ Еліною Валтонен разом провели телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 

"Ми говорили про ситуацію на фронті, поїздку Зеленського у країни Перської затоки та підтримку оборони України", – коротко розповів він. 

Зеленський зі свого боку поки не повідомляв про розмову. 

Нагадаємо, у суботу на південному сході Фінляндії виявили ще один безпілотник – ймовірно, ще один "заблукалий" український з-поміж тих, якими атакували порти довкола Санкт-Петербурга. 

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо закликав громадян не хвилюватися, та водночас закликав Україну зробити усе можливе, щоб такі випадки не повторювались. Офіційний Київ раніше перепросив країни Балтії і Фінляндію у зв'язку із "заблукалими" БпЛА. 

Після перших інцидентів на південному сході Фінляндії розгорнули додаткові радіолокаційні системи

