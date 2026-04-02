Фінляндія встановлює додаткові РЛС на південному сході через "заблукалі" БпЛА

Новини — Четвер, 2 квітня 2026, 18:09 — Марія Ємець

Збройні сили Фінляндії розгортають додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни для готовності до нових випадків потрапляння іноземних БпЛА у повітряний простір країни. 

Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда". 

2 квітня Повітряні сили оголосили про перекидання додаткових спроможностей на південний схід Фінляндії, а також збільшення кількості патрульних польотів винищувачів. 

Цьому передувало оголошення ще минулого тижня про те, що Фінляндія посилить моніторинг свого повітряного простору у зв’язку з нальотами українських ударних БпЛА на російські порти довкола Петербурга.

У середу фінські ЗМІ дізналися, що РЛС розгорнули на високому пагорбі в районі міста Коувола – одній з місцевостей, де впали "заблукалі" українські безпілотники

В армії не стали розкривати кількості й виду радарів, які розгортають, пояснили, що йдеться про обладнання, яке дозволяє виявляти присутність безпілотників та інших повітряних цілей і бачити висоту та напрямок польоту. Окрім того, фінські військові мають дані від патрулюючих винищувачів інших союзників у НАТО у регіоні. 

Військові зазначають, що якщо "ситуація" – удари України по російських портах у Фінській затоці – триватиме далі, такий режим підвищеної готовності зберігатиметься. 

Також у Фінляндії сподіваються прискорити запуск сповіщень у смартфоні про повітряну тривогу на тлі останніх інцидентів із "заблукалими" безпілотниками. 

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує в своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.

