Фінляндія встановлює додаткові РЛС на південному сході через "заблукалі" БпЛА

Збройні сили Фінляндії розгортають додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни для готовності до нових випадків потрапляння іноземних БпЛА у повітряний простір країни.

2 квітня Повітряні сили оголосили про перекидання додаткових спроможностей на південний схід Фінляндії, а також збільшення кількості патрульних польотів винищувачів.

Цьому передувало оголошення ще минулого тижня про те, що Фінляндія посилить моніторинг свого повітряного простору у зв’язку з нальотами українських ударних БпЛА на російські порти довкола Петербурга.

У середу фінські ЗМІ дізналися, що РЛС розгорнули на високому пагорбі в районі міста Коувола – одній з місцевостей, де впали "заблукалі" українські безпілотники.

В армії не стали розкривати кількості й виду радарів, які розгортають, пояснили, що йдеться про обладнання, яке дозволяє виявляти присутність безпілотників та інших повітряних цілей і бачити висоту та напрямок польоту. Окрім того, фінські військові мають дані від патрулюючих винищувачів інших союзників у НАТО у регіоні.

Військові зазначають, що якщо "ситуація" – удари України по російських портах у Фінській затоці – триватиме далі, такий режим підвищеної готовності зберігатиметься.

Також у Фінляндії сподіваються прискорити запуск сповіщень у смартфоні про повітряну тривогу на тлі останніх інцидентів із "заблукалими" безпілотниками.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує в своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.