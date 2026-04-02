Фінляндія встановлює додаткові РЛС на південному сході через "заблукалі" БпЛА
Збройні сили Фінляндії розгортають додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни для готовності до нових випадків потрапляння іноземних БпЛА у повітряний простір країни.
Про це повідомляє Yle, пише "Європейська правда".
2 квітня Повітряні сили оголосили про перекидання додаткових спроможностей на південний схід Фінляндії, а також збільшення кількості патрульних польотів винищувачів.
Цьому передувало оголошення ще минулого тижня про те, що Фінляндія посилить моніторинг свого повітряного простору у зв’язку з нальотами українських ударних БпЛА на російські порти довкола Петербурга.
У середу фінські ЗМІ дізналися, що РЛС розгорнули на високому пагорбі в районі міста Коувола – одній з місцевостей, де впали "заблукалі" українські безпілотники.
В армії не стали розкривати кількості й виду радарів, які розгортають, пояснили, що йдеться про обладнання, яке дозволяє виявляти присутність безпілотників та інших повітряних цілей і бачити висоту та напрямок польоту. Окрім того, фінські військові мають дані від патрулюючих винищувачів інших союзників у НАТО у регіоні.
Військові зазначають, що якщо "ситуація" – удари України по російських портах у Фінській затоці – триватиме далі, такий режим підвищеної готовності зберігатиметься.
Також у Фінляндії сподіваються прискорити запуск сповіщень у смартфоні про повітряну тривогу на тлі останніх інцидентів із "заблукалими" безпілотниками.
Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує в своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.