Прем’єр Фінляндії: Україна має зробити все можливе, щоб дрони не потрапляли до нас

Прем’єр Фінляндії Петтері Орпо закликав громадян не хвилюватися у зв’язку зі знахідкою ще одного безпілотника на південному сході країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Прем'єр-міністр запевнив, що виявлення дронів не залежить виключно від спостережень громадян, хоча їх і знаходили в лісі.

"Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені", – зазначає Орпо.

За його словами, уряд зараз робить усе можливе, щоб уникнути нових інцидентів із дронами.

"Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в рамках своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії" – заявив Орпо.

На південному сході Фінляндії у суботу знайшли ще один безпілотник з вибуховою частиною, його вже контрольовано підірвали.

В останні дні березня на південному сході Фінляндії в різних місцях знайшли три безпілотники, які ідентифікували як українські апарати, що відбились від "рою дронів", які мали атакувати територію РФ. Два впали у неділю 28 березня, ще один знайшли 31 березня на кризі озера неподалік російського кордону.

У Фінляндії після цього розгорнули додаткові радіолокаційні системи на південному сході країни.

Фінська спецслужба попередила, що Росія вже використовує у своїй пропаганді ситуацію з українськими дронами.