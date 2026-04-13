Президент и глава МИД Финляндии поговорили с Зеленским

Президент Финляндии Александр Стубб с главой финского МИД вечером 12 апреля провели разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он рассказал в своем X.

Стубб отметил, что в воскресенье они с министром иностранных дел Элиной Валтонен вместе провели телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Kävimme yhdessä ulkoministeri @elinavaltonen kanssa hyvän puhelinkeskustelun presidentti @ZelenskyyUa kanssa.



Keskustelimme Ukrainan rintamatilanteesta, presidentti Zelenskyin matkasta Persianlahdelle ja Ukrainan puolustuksen tukemisesta. – Alexander Stubb (@alexstubb) April 12, 2026

"Мы говорили о ситуации на фронте, поездке Зеленского в страны Персидского залива и поддержке обороны Украины", – коротко рассказал он.

Зеленский со своей стороны пока не сообщал о разговоре.

Напомним, в субботу на юго-востоке Финляндии обнаружили еще один беспилотник – вероятно, еще один "заблудившийся" украинский из числа тех, которыми атаковали порты вокруг Санкт-Петербурга.

Премьер Финляндии Петтери Орпо призвал граждан не волноваться, и одновременно призвал Украину сделать все возможное, чтобы такие случаи не повторялись. Официальный Киев ранее извинился перед странами Балтии и Финляндией в связи с "заблудившимися" БпЛА.

После первых инцидентов на юго-востоке Финляндии развернули дополнительные радиолокационные системы.