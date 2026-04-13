США почнуть блокаду портів Ірану після провалу переговорів

Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.

Про це повідомляє CNN, пише "Європейська правда".

Центральне командування США оголосило, що блокада на вхід та вихід з іранських портів почнеться з 10 години ранку за північноамериканським східним часом 13 квітня – тобто 15:00 за Києвом.

Цьому передувало оголошення президента Дональда Трампа, що американський флот почне блокаду іранських портів і не пропускатиме "судна, які платили плату Тегерану". Йдеться про данину, яку Іран збирав з окремих танкерів, які все ж пропускав через Ормузьку протоку – до 2 млн доларів із судна.

Також він заявив, що до цього будуть залучені "інші країни" – не уточнюючи, кого мав на увазі. Крім того, Трамп сказав, що Британія та інші країни НАТО нібито готові допомогти з розмінуванням Ормузької протоки.

Іранський КВІР пригрозив "жорстко й рішуче" зустріти військові судна, які наблизяться до Ормузької протоки, та заявляє, що вона лишається відкритою для цивільних суден.

Цьому передував провал перемовин між США та Іраном, що тривали у Пакистані близько 21 години.

За версією Трампа, розмова зайшла у глухий кут на тому, що Іран відмовився зупинити ядерну програму. Він також заявив, що очікує повернення Тегерану за стіл переговорів та знову пригрозив, що Штати можуть "розбомбити Іран за один день".