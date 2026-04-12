Трамп заявив, що Британія та інші країни НАТО готові допомогти з Ормузькою протокою
Президент США Дональд Трамп заявив, що Британія і деякі країни НАТО тепер готові допомогти з Ормузькою протокою.
Про це він сказав в інтерв’ю Fox News, передає "Європейська правда".
Він повторив своє розчарування НАТО, який не допоміг США у війні з Іраном.
Але, за словами Трампа, Британія та інші країни направлять тральщики до Ормузької протоки для знешкодження мін, залишених Іраном.
"У нас там є тральщики. Зараз у нас є надсучасні підводні тральщики, які є найновішими та найкращими, але ми також залучаємо більш традиційні тральщики. І, як я розумію, Велика Британія та кілька інших країн також відправляють тральщики", – сказав він.
Раніше в неділю Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку.
Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.
Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.
Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.