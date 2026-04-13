США начнут блокаду портов Ирана после провала переговоров

Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.

Об этом сообщает CNN, пишет "Европейская правда".

Центральное командование США объявило, что блокада на вход и выход из иранских портов начнется с 10 часов утра по североамериканскому восточному времени 13 апреля – то есть 15:00 по Киеву.

Этому предшествовало объявление президента Дональда Трампа, что американский флот начнет блокаду иранских портов и не будет пропускать "суда, которые платили плату Тегерану". Речь идет о дани, которую Иран собирал с отдельных танкеров, которые все же пропускал через Ормузский пролив – до 2 млн долларов с судна.

Также он заявил, что к этому будут привлечены "другие страны" – не уточняя, кого имел в виду. Кроме того, Трамп сказал, что Великобритания и другие страны НАТО якобы готовы помочь с разминированием Ормузского пролива.

Иранский КСИР пригрозил "жестко и решительно" встретить военные суда, которые приблизятся к Ормузскому проливу, и заявляет, что он остается открытым для гражданских судов.

Этому предшествовал провал переговоров между США и Ираном, которые продолжались в Пакистане около 21 часа.

По версии Трампа, разговор зашел в тупик на том, что Иран отказался остановить ядерную программу.

Он также заявил, что ожидает возвращения Тегерана за стол переговоров и снова пригрозил, что Штаты могут "разбомбить Иран за один день".