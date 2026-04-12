Трамп прогнозує, що Іран повернеться за стіл переговорів

У неділю президент США Дональд Трамп висловив прогноз, що Іран повернеться за стіл переговорів, водночас попередивши, що він може знищити Іран "за один день".

Про це він сказав в інтерв'ю Fox News, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Я прогнозую, що вони повернуться і дадуть нам усе, чого ми хочемо", – сказав Трамп.

"У них немає козирів", – додав він.

Він також захистив свою погрозу минулого тижня, що "ціла цивілізація загине сьогодні ввечері, і її вже ніколи не повернути", стверджуючи, що саме ця заява привела Тегеран за стіл переговорів.

"Коли я говорив про цивілізацію. Це справді все змінило. Справді змінило. Але подумайте про це. Їм дозволяють говорити: "Смерть Америці", – сказав Трамп. "А я роблю одну заяву. Вони кажуть: "О, це така велика справа". Ця заява привела їх за стіл переговорів, і вони його не покинули", – додав він.

Виступаючи після того, як переговори між США та Іраном у Пакистані завершилися без угоди, Трамп повторив погрози, зроблені до початку переговорів, що він вдарить по енергетичній інфраструктурі Ірану.

"Я міг би знищити Іран за один день", – сказав Трамп.

"За одну годину я міг би знищити всю їхню енергетику, все, кожну їхню електростанцію, що є великою справою. І я ненавиджу це робити, бо якщо я це зроблю, вам знадобиться 10 років, щоб все відбудувати, вони ніколи не зможуть це відбудувати. А ще можна знищити мости", – сказав він.

Раніше в неділю Трамп заявив, що США блокуватимуть Ормузьку протоку.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.