Стармер хоче узгоджувати правила єдиного ринку ЄС без голосування у парламенті

Уряд Кіра Стармера у Великій Британії розглядає законопроєкт, який дозволить Лондону схвалювати правила єдиного ринку ЄС без голосування в парламенті в рамках перезавантаження відносин з блоком.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє BBC.

Цей захід є частиною законопроєкту, спрямованого на узгодження Великою Британією європейських правил в різних сферах.

Очікується, що пізніше цього року буде прийнято законодавство щодо повноважень уряду, яке дозолить йому схвалювати правила ЄС в тих сферах, де вже підписано угоди, без попереднього голосування у парламенті.

Після досягнення угоди з ЄС будь-які подальші зміни, що вважаються національними інтересами Британії, можуть бути схвалені без повноцінного обговорення депутатами.

Ці плани викликали різкий опір з боку консерваторів та правопопулістської партії Reform UK.

Очікується, що законопроєкт буде представлено у королівській промові 13 травня, яка визначає порядок денний наступної парламентської сесії.

Раніше британський прем’єр-міністр Кір Стармер анонсував проведення другого саміту Британія-ЄС, який буде зосереджений на економічній співпраці.

Стармер також заявив, що в умовах глобальної нестабільності довгострокові національні інтереси його країни вимагають "тіснішого партнерства" з Європейським Союзом.

Як повідомлялося, міністр Британії з питань зв’язків з ЄС Нік Томас-Саймондс переконаний, що Лондон та Брюссель погодять угоду щодо "перезавантаження" у ключових частинах економіки до початку літа.

Варто нагадати, що лейбористський уряд Стармера все частіше говорить про економічні витрати, пов'язані з Brexit, який стався за попередньої консервативної адміністрації у 2020 році після референдуму 2016 року. Однак він виключив можливість повернення до єдиного ринку або вступу до митного союзу.