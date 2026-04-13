Стармер хочет согласовывать правила единого рынка ЕС без голосования в парламенте

Правительство Кира Стармера в Великобритании рассматривает законопроект, который позволит Лондону одобрять правила единого рынка ЕС без голосования в парламенте в рамках перезагрузки отношений с блоком.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Эта мера является частью законопроекта, направленного на приведение Великобританией своих норм в соответствие с европейскими правилами в различных сферах.

Ожидается, что позже в этом году будет принято законодательство о полномочиях правительства, которое позволит ему одобрять правила ЕС в тех сферах, где уже подписаны соглашения, без предварительного голосования в парламенте.

После достижения соглашения с ЕС любые дальнейшие изменения, считающиеся национальными интересами Британии, могут быть одобрены без полноценного обсуждения депутатами.

Эти планы вызвали резкое сопротивление со стороны консерваторов и правопопулистской партии Reform UK.

Ожидается, что законопроект будет представлен в королевской речи 13 мая, которая определяет повестку дня следующей парламентской сессии.

Ранее британский премьер-министр Кир Стармер анонсировал проведение второго саммита Британия-ЕС, который будет сосредоточен на экономическом сотрудничестве.

Стармер также заявил, что в условиях глобальной нестабильности долгосрочные национальные интересы его страны требуют "более тесного партнерства" с Европейским Союзом.

Как сообщалось, министр Британии по вопросам связей с ЕС Ник Томас-Саймондс убежден, что Лондон и Брюссель согласуют соглашение о "перезагрузке" в ключевых частях экономики до начала лета.

Стоит напомнить, что лейбористское правительство Стармера все чаще говорит об экономических издержках, связанных с Brexit, который произошел при предыдущей консервативной администрации в 2020 году после референдума 2016 года. Однако он исключил возможность возвращения к единому рынку или вступления в таможенный союз.