Глава МЗС Латвії: говорили з посадовцями України, як запобігати інцидентам з дронами

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже розповіла, що однією з ключових тем переговорів з українськими посадовцями були можливості виявлення дронів, які порушують повітряний простір сусідніх з РФ країн.

Заяву латвійської міністерки наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначила Браже, дрони у повітряний простір Латвії направляє не Україна, а Росія, яка змінює їхній маршрут.

На запитання, чи можна щось вжити у зв'язку з цією проблемою, Браже відповіла, що безумовно можна, і саме це в понеділок обговорювали представники Латвії та України.

При цьому міністерка не стала розкривати подробиці, зазначивши лише, що йдеться як про засоби виявлення, так і про залучення фахівців.

Своєю чергою прем'єр-міністр Андріс Кулбергс після зустрічі з українською прем’єркою Юлією Свириденко заявив, що Латвія та Україна найближчим часом планують підписати угоду про співпрацю у сфері безпілотників.

Прем'єр зазначив, що під час переговорів зі Свириденко обговорювалася подальша робота щодо передачі українських технологій для сприяння розвитку виробництва дронів як у Латвії, так і в Україні.

За його словами, сторони дійшли висновку, що найближчим часом немає жодних перешкод для підписання цієї угоди.

Варто зазначити, що міністр оборони Литви Робертас Каунас анонсував прибуття до країни українських фахівців, які допоможуть військовим посилити захист від дронів.

Президент Латвії вважає, що ЄС має розглянути підтримку для країн, які потерпають від інцидентів із дронами.