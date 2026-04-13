Спецслужби Естонії: Естонська православна церква зберігає залежність від Москви

Поліція безпеки Естонії (Kaitsepolitsei) дійшла висновку, що Естонська православна церква лише формально відмежувалася від РПЦ та досі зберігає зв’язок із Москвою.

Як повідомляє ERR, про це йдеться у річній доповіді Поліції безпеки.

У своєму річному звіті Поліція безпеки зазначає, що Естонська християнська православна церква (раніше – Естонська православна церква Московського патріархату) досі зберігає зв’язок із РПЦ, яка співпрацює з російськими спецслужбами.

В естонській спецслужбі дійшли висновку, що перейменування та зміни до статуту є не більш ніж косметичними змінами, які створили враження про її незалежність від РПЦ під керівництвом патріарха Кіріла, де відкрито підтримують загарбницьку війну РФ проти України.

Також зауважують, що Естонську православну церкву досі очолює митрополит Євгеній, якому Естонія не поновила посвідку на проживання з безпекових міркувань.

Також минулого року Естонія не продовжила посвідку Михаїлу Сорокатому з Нарви – громадянину РФ, якого помітили у діях, спрямованих на розкол, та поширенні пропаганди скоординовано з посольством РФ; він виїхав з країни.

Нагадаємо, раніше в Естонії дійшла до суду суперечка щодо законності обмежень для церков, що підтримують агресію Росії.

Детальніше на цю тему – у статті: Тероризм у рясах: чи піде Естонія на повну заборону РПЦ.