Спецслужбы Эстонии: Эстонская православная церковь сохраняет зависимость от Москвы

Полиция безопасности Эстонии (Kaitsepolitsei) пришла к выводу, что Эстонская православная церковь лишь формально отмежевалась от РПЦ и до сих пор сохраняет связь с Москвой.

Как сообщает ERR, об этом говорится в годовом докладе Полиции безопасности.

В своем годовом отчете Полиция безопасности отмечает, что Эстонская христианская православная церковь (ранее – Эстонская православная церковь Московского патриархата) до сих пор сохраняет связь с РПЦ, которая сотрудничает с российскими спецслужбами.

В эстонской спецслужбе пришли к выводу, что переименование и изменения устава являются не более чем косметическими изменениями, которые создали впечатление о ее независимости от РПЦ под руководством патриарха Кирилла, где открыто поддерживают захватническую войну РФ против Украины.

Также отмечают, что Эстонскую православную церковь до сих пор возглавляет митрополит Евгений, которому Эстония не возобновила вид на жительство по соображениям безопасности.

Также в прошлом году Эстония не продлила вид на жительство Михаилу Сорокатому из Нарвы – гражданину РФ, которого заметили в действиях, направленных на раскол, и распространении пропаганды скоординировано с посольством РФ; он выехал из страны.

Напомним, ранее в Эстонии дошел до суда спор о законности ограничений для церквей, поддерживающих агрессию России.

