У Бундестазі обговорюють проєкт щодо відповідальності сервісів оренди електросамокатів

У парламенті Німеччини обговорюють новий законопроєкт, що передбачає відповідальність сервісів прокату електросамокатів за інциденти за участі їхнього транспорту.

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Проєкт, ініційований міністеркою юстиції, спрямований на посилення відповідальності сервісів прокату електросамокатів у разі ДТП та інцидентів з їхнім транспортом – їх вважатимуть причетними, навіть якщо з боку компанії конкретної провини немає.

Зараз у разі ДТП на прокатному самокаті часто стається так, що самокатник зникає з місця події, або ж конкретний винуватець невідомий, а постраждалим доводиться самостійно розбиратися з наслідками.

У разі ухвалення ініціативи вони або їхня страхова компанія зможуть звертатись до прокатної компанії, з самокатом якої стався інцидент. Відтак прокатні сервіси будуть матеріально зацікавлені у тому, щоб встановити учасника аварії, з’ясувати обставини та стягнути з нього кошти.

В асоціації, що об’єднує прокатні сервіси, кажуть, що це "нереалістично". Наприклад, якщо запаркований прокатний самокат впав і хтось перечепився об нього, або він пошкодив запарковане авто – потрібні якісь докази, чи це провина останнього орендаря, чи самокат штовхнули сторонні люди.

На це лунають контраргументи, що закон спонукає прокатні сервіси переглянути бізнес-модель і, наприклад, перейти до зон паркування, за межами яких покинути самокат буде неможливо.

Змінами наприкінці 2025 року у Німеччині поширили на дрібний електротранспорт правила, що застосовуються до велосипедів та запровадили штрафи для порушників ПДР на самокатах; зміни запрацюють з 2027 року після перехідного періоду.

У Греції хочуть посилити регулювання електросамокатів після ДТП з неповнолітніми.