У Фінляндії відреагували на нарощування військової присутності Росії поблизу кордону

Фінський міністр оборони Антті Хяккянен заявив, що Фінляндія добре обізнана з тим, як Росія озброюється та розбудовує інфраструктуру в сусідніх з його країною регіонах.

Про це він сказав у коментарі Yle, передає "Європейська правда".

За його словами, за кордоном усе відбувається згідно з планами Росії.

"Там будуються нові споруди, а також реалізується програма озброєння, яку вони проводять у найкращий для цього час. Не дивно, що водночас ми, звичайно, у Фінляндії та в НАТО, посилюємо власні оборонні можливості", – сказав міністр.

На думку Хяккянена, Європа повинна йти в ногу з темпами озброєння Росії.

Міністр не вдається в подробиці щодо того, що Фінляндія знає про озброєння Росії, але коментує це питання в цілому.

"Росія створює нові військові підрозділи, збільшує чисельність військ, а також нарощує потенціал, щоб мати змогу швидко мобілізувати війська з інших частин Росії", – зазначив він.

За словами Хяккянена, громадянам не варто цим перейматися.

"Фіни можуть бути спокійні", – додав він.

Спільне дослідження низки медіа з країн Північної Європи та Балтії днями встановило, що Росія розбудовує біля своїх кордонів нову інфраструктуру для розміщення десятків тисяч військових.

Головнокомандувач об'єднаних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич заявив, що Росія "не прагне конфлікту", незважаючи на занепокоєння європейських союзників щодо потенційних прогалин у безпеці, які можуть виникнути внаслідок планів Вашингтона вивести ключові військові сили.