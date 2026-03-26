Литва та Україна обговорили запобігання інцидентам із безпілотниками

Міністр оборони Литви Робертас Каунас заявив, що обговорив з міністром оборони України Михайлом Федоровим те, як запобігти інцидентам, коли під час військових операцій безпілотники потрапляють у повітряний простір сусідніх країн.

Про це він сказав під час візиту до України, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Каунас зазначив, що обговорив із Федоровим останні інциденти в Литві, Латвії та Естонії.

"Ми говорили про те, як нам слід співпрацювати, щоб такі інциденти, спричинені Росією, не траплялися або були зведені до мінімуму. Ми всі чудово розуміємо, що Україна захищає себе, що вона зазнає нападу з боку Росії і що таких інцидентів не відбувалося б, якби Путін припинив війну сьогодні. Він може це зробити, але не робить", – наголосив глава Міноборони Литви.

Міністр також заявив, що, на його думку, було досягнуто значного прогресу щодо співпраці між литовською та українською оборонною промисловістю.

Як відомо, під час останніх атак України по портах РФ довкола Петербурга кілька безпілотників збились з курсу і залетіли на територію балтійських держав.

25 березня дрони, ідентифіковані як українські, розбилися в Латвії та Естонії. В Естонії безпілотник врізався у димову трубу електростанції в Аувере, ще кілька порушили повітряний простір країни, але не спричинили інцидентів. Після фіксації цих цілей у повітрі в Естонії піднімали винищувачі.

Міністр оборони Ханно Певкур заявив, що, з огляду на збільшення кількості атак України по об’єктах у Ленінградській області, естонська армія посилила заходи пильності. Водночас він визнав, що на кордоні з Росією неможливо "поставити стіну" і час від часу подібні інциденти можуть повторюватися.

Вночі 26 березня черговий російський БпЛА типу "Шахед" розбився на території Румунії.