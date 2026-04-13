Литва начала получать новую систему ПВО NASAMS

Военно-воздушные силы Литвы начали получать компоненты норвежской системы противовоздушной обороны средней дальности NASAMS.

Части системы NASAMS начали поступать в Литву в конце прошлой недели. Военным передали ракетные пусковые установки, центры управления огнем, радары и другое оборудование. На основе этого будет сформирована новая батарея противовоздушной обороны, которая "значительно усилит имеющиеся на сегодня силы противовоздушной обороны этого типа".

NASAMS – это система противовоздушной обороны средней дальности, производимая в Норвегии и способная уничтожать самолеты, вертолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты на расстоянии в несколько десятков километров.

Литва начала использовать это вооружение в 2020 году. Страна заказала вторую батарею NASAMS еще в 2023 году, ее полную интеграцию планируется завершить до конца этого года.

"Новая батарея NASAMS позволит эффективнее осуществлять наблюдение и защиту воздушного пространства, повысить скорость реагирования и обеспечить более широкий охват защищаемой территории", – сообщили в Вооруженных силах Литвы.

Ранее сообщалось, что в этом году Литва выделит четверть своего оборонного бюджета на закупку вооружения, в частности на приобретение средств наблюдения за воздушным пространством и противовоздушной обороны. В следующем году в Литву поступят и мобильные системы ПВО малой дальности MSHORAD.

Недавно министр обороны Робертас Каунас сообщил, что в апреле в страну прибудут дополнительные радары ближнего радиуса действия, которые усилят противовоздушную оборону.

Каунас также рассказал, что беседовал с украинским коллегой Михаилом Федоровым о том, как предотвратить инциденты, когда во время военных операций беспилотники попадают в воздушное пространство соседних стран.