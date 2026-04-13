Посол США у Польщі знову обурився коментарями спікера Сейму щодо Трампа

Посол США в Польщі Томас Роуз розкритикував спікера Сейму Польщі Влодзімежа Чажастого за його слова про американського президента Дональда Трампа.

Як зазначається, критику Роуза спричинила заява Чажастого для Financial Times, у якій той назвав президента США "лідером хаосу".

Після цього Роуз різко розкритикував висловлювання польського політика, назвавши його загрозою.

Він також заявив, що метою "палкої риторики" спікера, яка ображає президента США, може бути лише заподіяння шкоди американсько-польським відносинам та ослаблення власної країни.

Варто зауважити, що це не перша ситуація, коли Роуз критикує Чажастого. Зокрема у лютому Чажастий відмовився підтримати кандидатуру Трампа на Нобелівську премію миру. На його думку, американський лідер не заслуговує на цю нагороду.

Після цього Роуз заявив, що припинить будь-які контакти з Чажастим через його коментарі щодо Трампа.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував таке рішення дипломата.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш після зустрічі з послом США запевнив польську громадськість у хороших відносинах між Варшавою та Вашингтоном.