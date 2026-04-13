Посол США в Польше снова возмутился комментариями спикера Сейма о Трампе

Посол США в Польше Томас Роуз раскритиковал спикера Сейма Польши Влодзимежа Чажастого за его слова об американском президенте Дональде Трампе.

Об этом пишет RMF24, передает "Европейская правда".

Как отмечается, поводом для критики Роуза послужило заявление Чажастого для Financial Times, в котором он назвал президента США "лидером хаоса".

Роуз резко раскритиковал высказывания польского политика, назвав их "угрозой".

Он также заявил, что целью "пылкой риторики" спикера, которая "оскорбляет" президента США, может быть только причинение вреда американско-польским отношениям и ослабление собственной страны.

Стоит заметить, что это не первая ситуация, когда Роуз критикует Чажастого. В частности, в феврале Чажастый отказался поддержать кандидатуру Трампа на Нобелевскую премию мира. По его мнению, американский лидер не заслуживает этой награды.

После этого Роуз заявил, что прекратит любые контакты с Чажастым из-за его комментариев относительно Трампа.

Премьер-министр Польши Дональд Туск раскритиковал такое решение дипломата.

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после встречи с послом США заверил польскую общественность в хороших отношениях между Варшавой и Вашингтоном.