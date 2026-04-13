Україна очікує на контакт Зеленського та переможця на виборах в Угорщині

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Угорщині передали сигнали щодо можливих контактів на рівні президента Володимира Зеленського та лідера угорської партії "Тиса" Петера Мадяра.

Про це він сказав журналістам під час відкриття оновленої експозиції оборонних рішень з нагоди дня працівника ОПК України, передає "Інтерфакс-Україна", пише "Європейська правда".

Сибіга висловив впевненість, що Україна отримала "правильні європейські новини з цієї країни, які відкривають нові можливості і дають шанс започаткувати нову добросусідську сторінку взаємної історії".

"Ми хочемо і вже передали сигнали відповідних контактів на рівні президента України і відповідно пана Мадяра. Ми очікуємо цей контакт і, звичайно, що ми зацікавлені. Чекаємо на реакцію", – сказав міністр.

За його словами, з угорською стороною необхідно вирішити широкий спектр питань від прикордонної інфраструктури до взаємодії на європейському треку.

"Якщо говорити глобально – це зняття блоку Угорщини як країни на шляху до нашого членства в Європейському Союзі. Це і 20-й пакет санкцій, це і 90 млрд кредиту, і формальне відкриття кластерів", – додав Сибіга.

Як відомо, президент України привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та Мадяра.

Нагадаємо, вже за кілька годин після закриття виборчих дільниць прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.