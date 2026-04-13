Украина ожидает встречи Зеленского и победителя выборов в Венгрии

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Венгрии были направлены сигналы о возможных контактах на уровне президента Владимира Зеленского и лидера венгерской партии "Тиса" Петера Мадьяра.

Об этом он сказал журналистам во время открытия обновленной экспозиции оборонных решений по случаю Дня работника ОПК Украины, сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда".

Сибига выразил уверенность, что Украина получила "правильные европейские новости из этой страны, которые открывают новые возможности и дают шанс начать новую добрососедскую страницу взаимной истории".

"Мы хотим и уже передали сигналы соответствующих контактов на уровне президента Украины и, соответственно, господина Мадьяра. Мы ожидаем этого контакта и, конечно, заинтересованы. Ждем реакции", – сказал министр.

По его словам, с венгерской стороной необходимо решить широкий спектр вопросов от пограничной инфраструктуры до взаимодействия на европейском треке.

"Если говорить глобально – это снятие блокировки Венгрии как страны на пути к нашему членству в Европейском Союзе. Это и 20-й пакет санкций, это и 90 млрд кредита, и формальное открытие кластеров", – добавил Сибига.

Как известно, президент Украины поздравил с победой на венгерских выборах оппозиционную партию "Тиса" и Мадьяра.

Напомним, уже через несколько часов после закрытия избирательных участков премьер Виктор Орбан после 16 лет у власти признал поражение и поздравил соперников с победой.

Оппозиционная партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром сформирует однопартийное большинство и будет контролировать более двух третей голосов в парламенте Венгрии. Мадьяр требует немедленной отставки Орбана.