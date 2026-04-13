Зеленський привітав лідера "Тиси" з перемогою на виборах в Угорщині

Президент України Володимир Зеленський привітав з перемогою на угорських виборах опозиційну партію "Тиса" та її лідера Петера Мадяра.

Як повідомляє "Європейська правда", вітальний допис угорською, англійською та українською мовами він опублікував у своєму X вночі 13 квітня.

Зеленський привітав Мадяра і його політсилу TISZA "з переконливою перемогою" на парламентських виборах в Угорщині 12 квітня.

Congratulations to @magyarpeterMP and the TISZA party on their resounding victory. It is important when constructive approach prevails.



Ukraine has always sought good-neighbourly relations with everyone in Europe and we are ready to advance our cooperation with Hungary.… – Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 12, 2026

"Україна завжди прагнула добросусідських відносин з усіма у Європі, і ми готові розвивати співпрацю з Угорщиною. Європа та кожна європейська держава мають ставати сильнішими, і мільйони європейців прагнуть співпраці та стабільності. Ми готові до зустрічей і спільної конструктивної роботи на благо обох народів, а також заради миру, безпеки та стабільності у Європі", – зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, вже за кілька годин після закриття виборчих дільниць прем’єр Віктор Орбан після 16 років при владі визнав поразку і привітав суперників з перемогою.

Опозиційна партія "Тиса" отримала на чолі з Петером Мадяром сформує одноосібну більшість та контролюватиме понад дві третини голосів у парламенті Угорщини. Мадяр вимагає негайної відставки Орбана.

Зауважимо, підрахунок голосів в Угорщині до фінального результату може тривати ще майже тиждень – через особливості виборчої системи, зокрема "відкладений у часі" підрахунок голосів виборців, які голосували не за місцем прописки. Проте із вже визначеними результатами щодо загального підсумку виборів не залишається сумнівів.

