У Туреччині занепокоєні ситуацією навколо Ормузької протоки

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан висловив занепокоєння щодо запровадження нових правил транзиту через Ормузьку протоку, він також бачить складнощі у пропозиціях щодо відновлення судноплавства на цьому водному шляху за допомогою міжнародних сил.

Його слова цитує Reuters, пише "Європейська правда".

Фідан заявив, що Ормузька протока має бути відкрита дипломатичним шляхом, після того, як переговори між США та Іраном, що відбулися у вихідні, не привели до укладення угоди про припинення війни.

На його переконання, перемовники повинні використовувати "переконливі методи" у переговорах з Іраном, а Ормузька протока має бути відкрита якомога швидше.

Фідан акцентував, що "ніхто не хоче", щоб протока стала частиною війни.

"Існує багато труднощів щодо втручання тут з міжнародними збройними силами. Особливо з огляду на те, що війна триває: наскільки вона звузиться чи розшириться? Ми бачимо, що багато країн не схильні до цього. Проблема полягає в тому, чи будуть відтепер пропозиції щодо нових правил, зокрема з боку Ірану, який може вирішити діяти активніше в протоці", – додав він.

Нагадаємо, після 21 години переговорів з Іраном у Пакистані віцепрезидент Джей Ді Венс заявив, що сторонам не вдалося досягти згоди.

13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати з 15:00 за київським часом почнуть морську блокаду портів Ірану після того, як спроба перемовин за посередництва Пакистану завершилась без задовільних результатів.