США та Іран не досягли угоди щодо припинення війни

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що тривалі переговори з Іраном не привели до укладення угоди про остаточне припинення війни.

Про це він заявив на пресконференції за підсумками переговорів, цитує CNN, пише "Європейська правда".

Як відомо, в Ісламабаді у суботу, 11 квітня, проходили тристоронні переговори між США та Іраном за посередництва Пакистану.

Венс заявив, що під час переговорів США провели "низку змістовних обговорень з іранською стороною".

Втім, за його словами, "погана новина" у тому, що ці зустрічі не призвели до укладення угоди про остаточне припинення війни.

"Погана новина полягає в тому, що ми не дійшли згоди. І я вважаю, що це набагато гірша новина для Ірану, ніж для Сполучених Штатів Америки. Отже, ми повертаємося до США, не досягнувши угоди", – додав Венс.

Президент США Дональд Трамп на тлі початку перемовин заявив, що у Ірану "немає карт", та що про успіхи переговорів з Іраном буде відомо за 24 години.

Раніше у Трампа заявили, що його червоні лінії у вимогах до Ірану не змінилися.