В Турции обеспокоены ситуацией вокруг Ормузского пролива

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выразил обеспокоенность в связи с введением новых правил транзита через Ормузский пролив, а также видит сложности в предложениях по возобновлению судоходства на этом водном пути с помощью международных сил.

Его слова цитирует Reuters, пишет "Европейская правда".

Фидан заявил, что Ормузский пролив должен быть открыт дипломатическим путем, после того как переговоры между США и Ираном, состоявшиеся в выходные, не привели к заключению соглашения о прекращении войны.

По его мнению, переговорщики должны использовать "убедительные методы" в переговорах с Ираном, а Ормузский пролив должен быть открыт как можно скорее.

Фидан подчеркнул, что "никто не хочет", чтобы пролив стал частью войны.

"Существует много трудностей, связанных с вмешательством здесь международных вооруженных сил. Особенно учитывая, что война продолжается: насколько она сузится или расширится? Мы видим, что многие страны не склонны к этому. Проблема заключается в том, будут ли отныне предложения по новым правилам, в частности со стороны Ирана, который может решить действовать активнее в проливе", – добавил он.

Напомним, после 21 часа переговоров с Ираном в Пакистане вице-президент Джей Ди Венс заявил, что сторонам не удалось достичь согласия.

13 апреля стало известно, что Соединенные Штаты с 15:00 по киевскому времени начнут морскую блокаду портов Ирана после того, как попытка переговоров при посредничестве Пакистана завершилась без удовлетворительных результатов.